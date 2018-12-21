Экономика

13:51 21.12.2018

ГПЗКУ в рамках форвардной программы профинансировала сельхозпроизводителей на 350 млн грн

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ГПЗКУ в рамках форвардной программы профинансировала сельхозпроизводителей на 350 млн грн

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в рамках программы закупок зерновых культур будущего урожая 2019 года заключило с сельхозпроизводителями контракты на поставку почти 100 тыс. тонн озимых пшеницы и ячменя и профинансировало аграриев на 350 млн грн.

Согласно сообщению на сайте госкорпорации, форвардная программа, начатая ГПЗКУ в начале ноября 2018 года, уже демонстрирует рекордные показатели по получению заявок на участие в форварде, заключение контрактов и финансирование аграриев.

Лидерами по количеству заключенных договоров поставки зерна являются Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Волынская, Ривненская, Сумская и Тернопольская области.

"Цель форвардной программы - авансовое обеспечение аграриев финансовыми ресурсами на выращивание урожая, а также на организацию его гарантированного сбыта по рыночным ценам", - отмечается в сообщении.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

ГПЗКУ по итогам 2017 года увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом – до 1,398 млрд грн, чистый доход от реализации сократился на 20,5% - до 10,415 млрд грн.

Теги: #гпзку
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