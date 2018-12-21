Преемники облэнерго создают потребителям препятствия для смены поставщика э/э в течение года – участники рынка

Ряд энергоснабжающих компаний, пытаясь удержать платежеспособных клиентов, предлагают потребителям подписать договор на поставку электроэнергии в 2019 году на дискриминационных условиях, препятствуя досрочному расторжению договора и смене поставщика в течение года, передает "Энергореформа".

Соответствующие жалобы от потребителей и независимых поставщиков прозвучали в четверг на "круглом столе" в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), посвященном реформе рынка электроэнергии, передает корреспондент "Энергореформы".

По словам исполнительного директора ООО "Энерго Х" (Харьков) Андрея Лобаса, независимые поставщики электроэнергии из-за несвоевременной подготовки нормативной базы ответственными за это органами до сих пор не подписали договор на закупку электроэнергии в оптовом рынке для новых потребителей. Учитывая близость конца года, те вынуждены заключать договора со своим текущим поставщиком – компанией, образованной после разделения облэнерго. При этом ряд таких компаний включили в договор пункт о штрафе в размере месячного потребления в случае его досрочного расторжения (до конца 2019 года). Такая ситуация сложилась, в частности в Харьковской области.

Таким образом, подчеркивает А.Лобос, декларируемая реформой цель – свободная смена поставщика – пока не достигается.

"В настоящее время с нами работает свыше 300 потребителей, еще несколько десятков хотят к нам перейти, но я не могу их взять, поскольку у меня нет договора на покупку электроэнергии для них в ОРЭ", – уточнил руководитель "Энерго Х".

Сложности с подписанием договоров испытывают и крупные потребители, которые сами закупают для себя электроэнергию в ОРЭ как независимые поставщики. О подобных проблемах заявили в ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" и "Никопольский завод ферросплавов".

Ряд водоканалов также выразили недовольство требованием со стороны облэнерго предоплаты в размере двухмесячного потребления.

Как ожидается, в пятницу, 21 декабря, в ГП "Энергорынок" начнется кампания по заключению договоров купли-продажи со всеми поставщиками.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года стартует первый этап реформы энергорынка. Энергоснабжающие компании во многих регионах де-факто разделились на три структуры – оператора распределительных сетей (занимается лишь транспортировкой), поставщика универсальных услуг (поставляет электроэнергию населению и мелким небытовым потребителям на условиях публичного договора) и поставщика, который имеет право поставлять электроэнергию крупным потребителям.

На сегодня, по информации председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко, лицензии на поставку электроэнергии получили 224 компании, значительная часть которых является крупными промпотребителями. Она также подчеркнула, что с 1 января 2019 года у всех без исключения потребителей появляется возможность свободного выбора контрагента.

Промышленность будет рассчитываться с поставщиками не по административно установленным розничным ценам на электроэнергию (как в настоящее время), а по почасовым ценам, формирующимся в оптовом рынке, в результате баланса спроса и предложения. По оценкам НКРЭКУ, на такие поставки приходится около 80% всего потребления электроэнергии.