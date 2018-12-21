Увеличенные на 7,3% "зеленые тарифы" для домохозяйств вступили в действие с 22 декабря

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), №1125 от 28 сентября 2018 года об увеличении на 7,3% "зеленых тарифов" для домохозяйств вступит в действие с 22 декабря 2018 года.

Документ после почти трех месяцев задержки был опубликован в официальном издании "Урядовый курьер" в пятницу, хотя регулятор хотел ввести в действие эти тарифы с 1 октября.

Как сообщалось, предыдущее постановление НКРЭКУ (№556 от 26 июня 2018 года) о снижении размера "зеленых тарифов" для домохозяйств на 6,3% вступило в действие с 12 октября, хотя регулятор планировал ввести их с 1 июля.

Предшествовавшее ему постановление НКРЭКУ №359 от 23 марта 2018 года и вступившее в силу с 24 июня, предусматривало увеличение тарифов на 0,8%.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Коррекция тарифов связана с колебаниями курса евро.