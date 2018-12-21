Экономика

12:30 21.12.2018

"Укрзализныця" планирует заменить запчасти российского производства украинскими

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"Укрзализныця" планирует заменить запчасти российского производства украинскими

АО "Укрзализныця" представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой запчастей, которые требуют замены.

Как сообщается на сайте перевозчика, благодаря импортозамещению запасных частей, которые используются в железнодорожной отрасли, экономика Украины в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест.

"Укрзализныця" остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего, производства РФ. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям - создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей - это 575 тыс. ед. и 1,6 млрд грн для украинской экономики" - цитируется в сообщении и.о. руководителя "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Сейчас "Укрзализныця" ведет переговоры с площадкой государственных электронных торгов "ProZorro.Продажи" о предоставлении ей возможности заключать рамочные договоры с поставщиками сроком на 3 года.

"Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период", - считает Е.Кравцов.

Кроме этого, в следующем году "Укрзализныця" готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн к уровню инвестиций 2018 года. А это - 8,1 млрд грн в капвложения и 5,4 млрд грн - в текущие ремонты.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей", - подчеркнул Е.Кравцов.

По мнению руководителя "Укрзализныци", программа импортозамещения расширит возможности национальных производителей, а дерегуляция вагонной составляющей железнодорожного тарифа будет стимулировать смежные отрасли экономики к развитию.

Каталог с перечнем и номенклатурой продукции, которая требует замещения, размещен на сайте "Укрзализныци" и включает в себя: 32 наименования запчастей к тепловозам серии 2ТЭ116, 2М62 и 2ТЭ10; 23 наименования запчастей к гидропередачам; 3 наименования запчастей к электропоездам серии ЭР; 152 наименования запчастей к скоростемерам; 2 наименования резинотехнических изделий к подвижному составу; 6 наименований запчастей к компрессорам; одну запчасть к путевым машинам; 118 наименований запчастей к автотормозному оборудованию и 4 типа материалов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018 года планирует провести капремонт более 100 пассажирских вагонов.

Теги: #укрзализныця
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