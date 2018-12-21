Экономика

11:49 21.12.2018

Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников заводов в Ганновере и Эмдене

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Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) намерен сократить около 7 тыс. сотрудников предприятий, расположенных в Ганновере и Эмдене, в ближайшие годы, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В настоящее время на этих заводах работает порядка 22 тыс. человек, то есть увольнения затронут почти треть штата, отмечается в статье.

Причинами такого шага являются планы компании по более масштабному переходу на электромобили, а при новом производстве исчезнет потребность в ряде специальностей.

Сокращение штата будет выполнено за счет добровольных увольнений, а также выхода сотрудников на пенсию. Временным сотрудникам будут предложены контракты в компании Porsche и на заводе VW в Касселе.

На этой неделе VW объявил о пересмотре планов по развитию технологий для электромобилей после того, как власти ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа. По словам гендиректора компании Гербера Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими.

"Это значит, что наша существующая программа изменений недостаточна", - сказал он.

Прошлой осенью Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. Теперь эти планы подлежат пересмотру.

Кроме того, компания ускорит выведение из производства старых моделей, начнет переоборудование заводов и увеличит выпуск батарей для электромобилей, отметил Г.Дисс.

Теги: #volkswagen_ag
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