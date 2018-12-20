Экономика

20:37 20.12.2018

ГФС проводит обыск в офисе харьковской IT-компании Brander

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IT-компания Brander (Харьков) заявляет о проведении в ее офисе незаконного обыска сотрудниками Государственной фискальной службой (ГФС).

"Прямо сейчас в Харькове происходит незаконный обыск в IT-компании Brander. Без каких-либо внятных процессуальных оснований вмешиваются в хозяйственную деятельность и производят незаконные следственные действия, ограничивая свободу передвижения и останавливая хоздеятельность предприятия, уплачивающего огромные налоги в государственную казну. Видимо, хочется денег", - говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что следователь и оперативники ГФС оказывают незаконное психическое давление, прямо угрожают сотрудникам компании, не выпускают лица находящиеся в помещении.

"По абсолютно не связанной статье с постановлением об осмотре пытаются провести обыски и незаконные допросы лиц на нескольких несвязанных предприятиях под одним ЕРДРом", - заявляют в Brander.

Brander - компания-разработчик веб-сайтов и мобильных устройств полного цикла, расположенная в Харькове. В том числе занималась кастомной разработкой Интернет-магазина для крупнейшего оператора мобильной связи компании "Киевстар". Среди клиентов компании - "КредоБанк", ПУМБ, ювелирный дом "Золотой Век". В госреестре физических и юрлиц-предпринимателей собственником и руководителем двух компаний "Брендер" и "Брендер Мобайл" значится физлицо Игорь Загорулько.

Теги: #brander #обыск #харьков #гфс
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