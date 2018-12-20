Рада намерена разрешить Минобороны напрямую закупать импортные товары оборонного назначения – первое чтение

Верховная Рада приняла за основу проект закона №9122 о внесении изменений в законодательные акты об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении за проект закона проголосовали 234 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Законопроект в частности предусматривает возможность для государственного заказчика по государственному оборонному заказу по решению Кабинета министров получить полномочия осуществлять импорт товаров военного назначения и товаров, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну.

Автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") отметил, что в бюджете США на 2019 года предусмотрено $250 млн. на украинские программы в сфере обороны и безопасности, которые предусматривают в том числе передачу техники, вооружения и боеприпасов для украинской армии.

"Критическим условием реализации этих расходов являются полномочия Министерства обороны получать напрямую такую продукцию, без привлечения посредничества компаний-спецэкспортеров Укроборнпрома", - сказал он.

Как сообщалось, 17 декабря глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский заявил, что получение Украиной в 2019 году военно-технической помощи США будет зависеть от темпов начатой реформы системы ВТС.

"США поставили четкое условие: мы эту помощь, именно военно-техническую, а не какую-то другую, получим только тогда, когда внесем изменения в законодательство и разрешим Министерству обороны, Вооруженным силам Украины заключать прямые контракты (в сфере ВТС - ИФ)", - заявил он.

Меры по либерализации действующей системы ВТС Украины закреплены решением СНБО от 26 июня 2018 года "О совершенствовании госполитики по обеспечению ВСУ и других воинских формирований оборонной продукцией иностранного производства", и введены в действие указом президента N 185/20 от 26 июня. Принятые меры включают, в частности: предоставление украинским производителям вооружений и военной техники (ВВТ) всех форм собственности права на осуществление без участия госпосредников экспорта продукции собственного производства и импорта оборонной продукции для потребностей собственного производства; возможность самостоятельного импорта оборонной продукции частными оборонными предприятиями, имеющими прямые дилерские контракты с зарубежными производителями ВВТ; право на осуществление прямых закупок ВВТ по импорту в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), при условии, что они не производятся в Украине, силовыми структурами, включая Министерство обороны.

Ожидается, что либерализация системы ВТС государства позволит существенно ускорить процесс перевооружения армии современными образцами ВВТ в условиях ограниченных возможностей оборонного бюджета, а также повысить конкурентоспособность украинского ОПК на мировых рынках вооружений.