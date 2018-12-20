МЭРТ оценивает стоимость строительства павильона Украины для Экспо-2020 в $5,5 млн

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) предварительно оценивает стоимость строительства павильона для всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в $5,5 млн и рассматривает возможность повторного использования конструкции после завершения выставки.

"Плановая стоимость строительства павильона составляет $5,5 млн. Для определения компании-подрядчика, которая будет строить этот павильон в ОАЭ, будет проведен тендер", – сказала в ходе пресс-конференции в четверг руководитель коммуникационной команды министерства Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

Она также отметила, что министерство рассматривает возможность повторного использования конструкции после завершения выставки как здания украинского посольства в ОАЭ.

"Требование организаторов "Экспо-2020" – после завершения выставки вернуть участок в том виде, в котором мы его получили, то есть чистым. Таким образом, мы будем вынуждены демонтировать павильон. Для оптимизации использования государственных средств сейчас рассматривается вариант, что павильон сможет быть использован как здание посольства Украины в ОАЭ", – сказала Р.Пидласа, отвечаяая на вопрос агентства.

Это возможно после согласования данного вопроса со стороной ОАЭ.

По оценкам МЭРТ, перенести конструкцию из Дубай в Абу-Даби обойдется Украине дешевле, чем полный демонтаж. Это возможно после согласования данного вопроса со стороной ОАЭ.

"Они сообщат, смогут ли выделить участок в Абу-Даби, в посольском районе", – уточнила Р.Пидласа.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономразвития и торговли Степана Кубива, выделенная площадь под павильон составляет 1 тыс. кв. м.