Нацбанк намерен к концу июня 2019г расширить оценку SREP на все банки

Киев. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины (НБУ) планирует к концу июня 2019 года распространить систему надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP) на все банки.

Как сообщается в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в настоящее время такая система имплементируется в отношении 13 крупнейших финучреждений и не включает внутреннюю оценку достаточности капитала с учетом оценки рисков (ICAAP) и внутреннюю оценку достаточности уровня ликвидности (ILAAP).

Помимо этого, Нацбанк намерен к концу марта 2019 года завершить оценку жизнеспособности бизнес-моделей 56 наименьших банков. В качестве наблюдателей в процессе оценки будут участвовать представители МВФ и Всемирного банка.

В планах регулятора также оценить к концу декабря 2018 года пригодность наблюдательных советов и квалификации высшего руководства 20 крупнейших банков. Оценка следующих 15 кредитных учреждений, как ожидается, будет проведена к концу сентября 2019 года и следующих 15 банков – к концу 2019 года. Остальные банки будут оцениваться в 2020 году.

Кроме того, Нацбанк планирует к концу текущего года ввести новый порядок регистрации и лицензирования банков (заменит постановление НБУ №306 от 8 сентября 2011 года) и разработать новое положение о внутреннем контроле, которое будет введено в действие с 1 июля 2019 года.