Цены на нефть ускорили падение, Brent опускалась ниже $55 за баррель впервые с 2017г

Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:08 кв уменьшилась на $2,1 (3,67%) - до $55,14 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.

Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке.

Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в силу.