Максимальная цена на газ на украинском рынке в ноябре выросла на 2%

Максимальная цена на газ на рынке Украины в ноябре 2018 года выросла на 2,09% по сравнению предыдущим месяцем и составила 15,523 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС, без учета тарифов на транспортировку и распределение), сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на сайте в среду вечером.

"По имеющейся информации и результатам проведенного мониторинга НКРЭКУ сообщает, что максимальная цена на природный газ, сложившаяся на рынке газа для потребителей, которые не подпадают под действие положения о возложении спецобязательств на субъектов рынка… в ноябре 2018 года составляла 15,523 тыс. грн за 1 тыс. куб. м", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в октябре максимальная цена газа на украинском рынке составляла 15,205 тыс. грн/тыс. куб. м, в сентябре – 14 тыс. грн/тыс. куб. м.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.