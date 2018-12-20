"Укрзализныця" по итогам 2018г планирует провести капремонт более 100 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" за 11 месяцев 2018 года обновила путем капитально-восстановительного ремонта 86 пассажирских вагонов, из которых 54 - в собственных депо и 32 - на заводах, сообщила компания на сайте.

Еще более 20 единиц пройдут капитально-восстановительный ремонт до конца декабря.

"Мы пошли по пути наиболее эффективного экономического метода - капитально-восстановительных ремонтов. Стоимость модернизации по сравнению с изготовлением новых в 2,5 раза меньше", - цитируется в сообщении и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Отмечается, что капитально-восстановительный ремонт позволяет максимально обновить подвижной состав. В отремонтированных вагонах полностью изменен интерьер, обновлены основные узлы и системы (кондиционирования воздуха, вентиляции), заменены полки, перестенки, комплекты окон, установлены индивидуальные розетки электропитания для каждого места, оборудованы вакуумные санузлы, нанесено лакокрасочное покрытие кузовов с увеличенным сроком службы до 10 лет.

Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного пассажирского вагона составляет 10 млн грн.

"Вагоны уже в работе, из части сформировали новые поезда в новом графике", - написал в Facebook Е.Кравцов.

В компании также подчеркнули, что отремонтированные пассажирские вагоны курсируют исключительно в фирменных поездах первого класса, что позволяет эффективно использовать подвижной состав.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует назначить 30 дополнительных поездов, на период новогодних и рождественских праздников, 23 из которых уже назначено.