Экономика

08:14 20.12.2018

Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель

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Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается, при этом Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год.

Сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,98 (1,71%) - до $56,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $1,05 (2,18%), до $47,12 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent с поставкой в феврале подорожала на $0,98 (1,74%), до $57,24 за баррель, а такой же контракт на WTI прибавил $1,57 (3,37%) и стоил $48,17 за баррель. В среду, 19 декабря, завершились торги январским фьючерсом на WTI, который в последний день подорожал на 2,1%, до $47,2 за баррель.

ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тыс. баррелей в сутки, до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 тыс. б/с., до 2,325 млн б/с.

Теги: #торги #утро #нефть #мир
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