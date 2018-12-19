"Укроборонпром" начнет в 2019г переход на техстандарты НАТО

Госконцерн "Укроборонпром" начнет в 2019 году практический перевод оборонного производства на технические стандарты НАТО.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, соответствующие планы закреплены решениями прошедшего во вторник в Брюсселе 27-го заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО во главе с первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским и заместителем генерального секретаря НАТО Камилем Грандом.

Как отмечалось в ходе заседания, к концу 2018 года рабочей группой, в которую входят представители альянса, Минобороны, МЭРТ и "Укроборонпрома", достигнут ощутимый прогресс в подготовке к имплементации стандартов НАТО в украинскую профильную нормативную базу, включая руководящие документы Минобороны и госконцерна.

С целью ускорения перехода на новые стандарты украинской оборонки, летом 2019 года технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома", входящие в кластеры авиастроения и радиолокации, сообщает пресс-служба.

"Завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО в руководящие документы оборонного сектора и ОПК Украины запланированы на конец 2020 года", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины.

В принятом в 2016 году Стратегическом оборонном бюллетене также закреплены планы по переходу ВСУ на стандарты НАТО в сегменте автоматизации и создание в армии до 2020 года эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи, разведки, наблюдения по концепции С4ИSR.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года ОПК в полном объеме на стандарты НАТО, а также планы по присоединению к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений.