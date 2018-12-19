Минагропрод рассчитывает утвердить порядок распределения средств господдержки АПК до февраля

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает внести на рассмотрение Кабинета министров и утвердить порядок распределения средств, предусмотренных на программы государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) до февраля 2019 года, сообщил врио главы Минагропрода Максим Мартынюк на пресс-конференции в Киеве.

"Это (принятие порядок распределения средств – ИФ) должно быть сделано до февраля, чтобы в первом квартале первые аграрии уже могли получить компенсации", - заявил М.Мартынюк.

Он отметил, что программы поддержки садоводства и компенсация процентов по банковским кредитам в следующем году не изменятся, поэтому порядок распределения средств по ним будет принят оперативно. В то же время некоторые другие программы требуют больше времени в связи с изменениями программ.

"В этом году мы добавили вагоны в программу компенсации за сельхозтехнику. Думаю, нам нужно будет некоторое время на поиск баланса между сеялками и вагонами. И по программе поддержки фермеров нам нужно разработать действенные инструменты", - объяснил врио министра аграрополитики.

По данным министерства, в 2019 году впервые за последние три года будет финансироваться лесное и охотничье хозяйство, охрана и защита Лесного фонда. Сумма выделенных средств на данную отрасль – 462 млн грн.

Программы господдержки АПК на 2019 год включают 800 млн грн поддержки фермерам и 244,5 млн грн - на кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников.

Программа поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводства в 2019 году составит 3,5 млрд грн, финансовая поддержка сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, вагонов) – около 881,8 млрд грн.

Расходы на аппарат Минагропрода предусмотрены на уровне 6,3 млрд грн.