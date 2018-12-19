Экономика

15:47 19.12.2018

Почти 7 млрд грн планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019г - Кличко

2 мин читать
Почти 7 млрд грн планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019г - Кличко

Власти Киева в 2019 году продолжат улучшать транспортную инфраструктуру столицы, для чего предусмотрели финансирование на полную реконструкцию фуникулера, строительство станций метро на Виноградарь и достройку Подольско-Воскресенского моста, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Доходы бюджета запланированы в размере более 57 млрд грн. Мы продолжим глобальный ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, восстановление киевских парков, скверов, туристических объектов и публичных пространств столицы", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По словам мэра, на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019 года планируется направить 6,9 млрд грн.

"В частности, это и финансирование строительства станций метро на Виноградарь, и средства на достройку Подольско-Воскресенского моста. Планируем полную реконструкцию Киевского фуникулера", - рассказал В.Кличко.

Он также отметил, что именно на 2019 год приходится активная фаза реконструкции Шулявского путепровода.

Мэр рассказал, что в Киеве в следующем году появятся новые туристические объекты. "Мы уже начали строить мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Планируем открыть его в конце весны. Он станет ключевой частью большого туристического маршрута по историческим местам центра столицы", - отметил В.Кличко.

При этом он добавил, что в рамках обустройства туристического маршрута будут также обновлены Пейзажная аллея, Аллея художников, исторические фонтаны столицы.

Городской голова также сообщил, что в 2019 году продолжится реконструкция и столичного зоопарка. Так, уже весной будут открыты после обновления три озера рядом со входом на территорию зоопарка и здание для зимовки птиц, а в течение года - новый вход, приматник и один из крупнейших в Киеве аквариумов.

Теги: #киев #инвестиции #инфраструктуры #кличко #инфраструктура
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской фабрики

Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

Корпорация "Укрбуд" переехала в новый офис в центре Киева

Бизнесмен Крючков планирует масштабные инвестиции в морпорт "Николаев"

"Запорожсталь" инвестировала около 100 млн грн в капремонт домны №4

Иностранные партнеры переносят переговоры об инвестициях, встречи и визиты из-за военного положения в Украине

Холдинг "Хлебные инвестиции" открыл завод по производству замороженного хлеба под Киевом

Открытие KFC на Майдане Независимости было стратегическим шагом для конкуренции с McDonald's – эксперт

Газпром снижает инвестиции и заимствования на 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" начнет в 2019г переход на техстандарты НАТО

Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г - НБУ

Минагропрод рассчитывает утвердить порядок распределения средств господдержки АПК до февраля

Японские компании приобрели иностранные активы на рекордные $180 млрд в 2018г

"Укрзализныця" выставила первые 55 вагонов на аукцион аренды на ProZorro

Индия в 2019г сменит Великобританию на 5-м месте по объему ВВП в мире в рэнкинге МВФ

Китай увеличил железнодорожные грузоперевозки в январе-ноябре на 8,7%

Украина и ЕС договорились обновить дополнения Соглашения об ассоциации по энергетике и сфере цифрового рынка

Wexler Group будет развивать свою сеть АЗС

МВФ включил в меморандум новой программы с Украиной достижение инфляционной цели и принятие закона о "сплите"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА