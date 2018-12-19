Экономика

15:42 19.12.2018

Японские компании приобрели иностранные активы на рекордные $180 млрд в 2018г

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Японские компании приобрели иностранные активы на рекордные $180 млрд в 2018г

Объем сделок по приобретению японскими компаниями иностранных активов в 2018 году подскочил до рекордных за более чем два десятилетия $180 млрд, по данным финансовой компании Dealogic.

Всего в уходящем году было заключена 621 такая сделка. В 2017 году число сделок составляло 685, однако их объем был существенно ниже - около $80 млрд.

В 2018 году было объявлено самое крупное приобретение иностранной компании в истории японского бизнеса - фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical договорилась о приобретении ирландской Shire Plc за $62 млрд. В понедельник стало известно о еще одной крупной сделке - Hitachi приобрела 80,1% акций подразделения по выпуску электроэнергетического оборудования шведско-швейцарской ABB Ltd. за $6,4 млрд.

Рост активности японских компаний за рубежом вызван стагнацией экономики Японии, которая, в свою очередь, во многом является следствием старения населения.

"Многие японские компании слишком сильно зависят от внутреннего рынка, который давно уже не растет, и поэтому новое поколение директоров стремится найти внешние возможности для роста бизнеса на самых разнообразных зарубежных рынках", - указывает глава глобального подразделения M&A в JPMorgan Chase Эрнан Кристерна.

При этом иностранные регуляторы, как правило, менее строго относятся к сделкам с участием японских компаний по сравнению с их китайскими конкурентами, что ставит их в более выгодное положение, добавил Э.Кристерна.

Теги: #япония #активы
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