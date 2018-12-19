Экономика

14:41 19.12.2018

"Укрзализныця" выставила первые 55 вагонов на аукцион аренды на ProZorro

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"Укрзализныця" выставила первые 55 вагонов на аукцион аренды на ProZorro

АО "Укрзализныця" сформировала и выставила первые восемь лотов по аренде полувагонов и зерновозов в системе электронных государственных торгов ProZorro.

Как написал на своей странице в Facebook директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, клиенты компании получат следующие преимущества: гарантированную доставку в определенный срок; отсутствие "дополнительных" платежей; отсутствие ограничений географии доставки (кроме станций закрытых для грузовых операций), удобные лоты по 5 и 10 вагонов. Также "Укрзализныця" будет нести материальную ответственность за невыполнение доставки порожнего вагона в определенный срок.

Всего на платформе восемь лотов с общим количеством вагонов в 55 единиц, из которых 5 полувагонов и 50 зерновозов. Стартовая цена аренды полувагона в сутки - 819 грн, зерновоза - 1055 грн.

Предложения от потенциальных участников аукционов принимаются до 26 декабря, сами аукционы назначены на 27 декабря 2018 года.

Вагоны будут поданы победителям аукционов в период с 14 по 18 января 2019 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с ноября повысила ставки на пользование вагонами в среднем на 41%.

Антимонопольный комитет Украины считает тарифы АО "Укрзализныця" на предоставление вагонов в аренду рыночными и не усматривает в их ценообразовании антиконкурентных действий.

Теги: #prozorro #аукцион #укрзализныця #рязанцев
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