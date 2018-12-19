Экономика

13:33 19.12.2018

Индия в 2019г сменит Великобританию на 5-м месте по объему ВВП в мире в рэнкинге МВФ

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Индия в 2019г сменит Великобританию на 5-м месте по объему ВВП в мире в рэнкинге МВФ

Индия в 2019 году выйдет на пятое место в списке стран мира по объему ВВП, исходя из текущих прогнозов Международного валютного фонда (МВФ), пишет Financial Times.

В текущем году эту строчку занимает Великобритания. Однако из-за неблагоприятной динамики валютных курсов и ослабления экономического роста Британия переместится на 7-е место, пропустив вперед не только Индию, но и Францию.

Индия демонстрирует самый быстрый рост экономики среди крупнейших стран мира. "Я практически уверен в том, что ее подъем в списке стран по ВВП продолжится", - говорит экономист PwC Майк Джекмен.

Вместе с тем эксперты напоминают, что ВВП слабо отражает фактическое развитие экономики и благосостояние страны. Сейчас предлагается положить в основу экономической политики другие показатели, например, привязанные к производительности труда.

ВВП с пересчетом в доллары по рыночному курсу еще более далек от реальности. Если оценивать Индию по паритету покупательной способности, то уже сейчас ее экономика вдвое превышает любую из стран Европы.

Теги: #ввп #индия #мвф
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