Китай увеличил железнодорожные грузоперевозки в январе-ноябре на 8,7%

Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае в январе-ноябре 2018 года составил 3,68 млрд тонн, что на 8,7% превышает показатель за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце показатель увеличился на 14% в годовом выражении и достиг 350 млн тонн. Таким образом, темпы роста продолжают ускоряться по сравнению с 10,1% в октябре и 9,7% в сентябре.

Объем железнодорожных грузоперевозок является одним из индикаторов экономической активности страны, отмечает агентство "Синьхуа".