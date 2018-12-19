Экономика

11:51 19.12.2018

Урожай зерновых в 2018г составил около 70,1 млн тонн - Минагропрод

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Урожай зерновых в 2018г составил около 70,1 млн тонн - Минагропрод

Валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в прошлом году, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Согласно пресс-релизу министерства, кукурузы намолочено 35,5 млн тонн, пшеницы - 24,5 млн тонн, ячменя - 7,3 млн тонн, ржи - 0,41 млн тонн, гречихи - 0,13 млн тонн.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,7 млн тонн, сои - 4,4 млн тонн, рапса - 2,6 млн тонн, сахарной свеклы выкопано 13 млн тонн.

Наибольший вал зерна собран в Полтавской (6,4 млн тонн), Винницкой (6,1 млн тонн) и Черкасской (4,8 млн тонн) областях.

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых была в Черкасской (72,8 ц/га), Хмельницкой (71,6 ц/га) и Винницкой (71,3 ц/га) областях.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерновых в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 47,2 млн тонн, против 39,9 млн тонн в 2017/2018 МГ.

По состоянию на 18 декабря этого года с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 21,02 млн тонн зерновых и зернобобовых. В частности, к настоящему времени экспортировано 10,02 млн тонн пшеницы, 3,1 млн тонн ячменя, 7,5 млн тонн кукурузы и 0,4 млн тонн других зерновых.

Теги: #зерно #урожай #минагропрод
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