Экономика

09:41 19.12.2018

Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины"

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Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины"

Долговые обязательства по оплате природного газа коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", полученные им от "Киевэнерго" при передаче столичного теплохозяйства, подлежат реструктуризации путем рассрочки на 60 месяцев равными частями с 1 числа месяца, в котором будет заключен соответствующий договор с НАК.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании во вторник по предложению мэра Киева Виталия Кличко.

Согласно документам, поданным на заседание правительства вместе с проектом постановления, имеющимся в распоряжении агентства, речь идет о 2,208 млрд грн.

В постановлении отмечается, что возможно досрочное погашение этих обязательств. На них не начисляется неустойка и проценты за исключением полного или частичного неосуществления платежей по договору о реструктуризации.

"Нафтогаз", согласно принятому документу, в случае полного или частичного неосуществления платежей на сумму, равную сумме платежей за три месяца, может разсторгнуть договор о реструктуризации в одностороннем порядке и потребовать досрочного погашения долга и начисления неустойки и процентов.

В то же время Кабмин обязал "Нафтогаз", на который возложены спецобязательства, заключать с "Киевтеплоэнерго" договора по поставке газа по установленной правительством цене и выдавать ему соответствующие номинации при условии заключения договора о реструктуризации и его надлежащем исполнении.

Как сообщалось, после длившихся несколько месяцев споров "Киевтеплоэнерго", "Нафтогаз" и "Киевэнерг" 9 октября этого года подписали мировое соглашение, в котором "Киевтеплоэнерго" признало себя правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #киевтеплоэнерго #нафтогаз_украины #реструктуризация #кабмин
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