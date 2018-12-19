Экономика

09:30 19.12.2018

Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

2 мин читать
Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом $3,9 млрд и решения Совета директоров Всемирного банка о предоставлении стране гарантий на поддержку государственной политики на сумму $750 млн.

"Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 – пиковый с учетом объема запланированных долговых выплат", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Facebook.

Премьер отметил, что в течение последних лет власти Украины стабилизировали экономическую ситуацию и в стране уже 11 кварталов подряд наблюдается экономический рост.

"На 2019 год есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы", - подытожил В.Гройсман.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн. Как сообщается на веб-сайте ВБ, предоставление гарантий в размере $750 млн поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд. Гарантии предоставляются как стимул реализации важных реформ в банковской системе, в сфере противодействия коррупции, пенсионного обеспечения, субсидирования жилищно-коммунальных услуг и здравоохранения, а также реформы рынка земли.

Также вечером того же дня Совет директоров Международного валютного фонда по итогам заседания утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA). Согласно пресс-релизу Фонда, объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров. По данным МВФ, новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности.

Теги: #всемирный_банк #гройсман #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ

Сумму 1-го транша в рамках программы SBA определит совет директоров МВФ 18 декабря – представитель Фонда

НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря

Гройсман поручил профильным министерствам до конца 2018г разработать нормативную базу для запуска электронных аукционов леса

Кабмин намерен обязать госорганы и органы местного самоуправления подключиться к электронным госсервисам

МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

Глава МВФ верит в возможность договоренности между США и КНР по торговле за 90 дней

"Укрзализныця" запустила ж/д экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь"

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

В январе Конгресс США заслушает информацию о выделении Украине $125млн военной помощи - Волкер

"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины"

Рада вернула НПФ статус неприбыльных организаций

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – Чакрабарти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА