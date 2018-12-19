Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом $3,9 млрд и решения Совета директоров Всемирного банка о предоставлении стране гарантий на поддержку государственной политики на сумму $750 млн.

"Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 – пиковый с учетом объема запланированных долговых выплат", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Facebook.

Премьер отметил, что в течение последних лет власти Украины стабилизировали экономическую ситуацию и в стране уже 11 кварталов подряд наблюдается экономический рост.

"На 2019 год есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы", - подытожил В.Гройсман.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн. Как сообщается на веб-сайте ВБ, предоставление гарантий в размере $750 млн поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд. Гарантии предоставляются как стимул реализации важных реформ в банковской системе, в сфере противодействия коррупции, пенсионного обеспечения, субсидирования жилищно-коммунальных услуг и здравоохранения, а также реформы рынка земли.

Также вечером того же дня Совет директоров Международного валютного фонда по итогам заседания утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA). Согласно пресс-релизу Фонда, объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров. По данным МВФ, новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности.