Экономика

17:43 18.12.2018

Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

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Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

Группа "Нафтогаз" намерена принять участие в открытых конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Нафтогаз" приветствует инициативу проводить конкурсы на действительно равных и прозрачных условиях. Мы готовы к конкуренции на честных и прозрачных принципах", - написал он в "Фейсбук".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря одобрил постановления о проведении 11 открытых конкурсов на заключение СРП для добычи углеводородов в пределах Груневского, Варвинского, Русановского, Ахтырского, Бузовского, Зеньковского, Ивановского, Ичнянского, Балаклейского, Софиевского и Берестянского участков. Также, по словам главы Минэнергоугля Игоря Насалика, на конкурс будет выставлен Угновский участок.

По словам И.Насалика, Украина рассчитывает привлечь не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу углеводородов в результате 12 СРП.

Теги: #нафтогаз #конкурс #углеводороды #срп #коболев
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