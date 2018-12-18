Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 30 млн грн и передал фонд в управление Минрегиону

Кабинет министров Украины во вторник внес изменения в устав Государственного фонда содействия молодежному строительству (Госмолодежьжилье), в частности, увеличив его уставный капитал на 30 млн грн – до 331,3 млн грн и определив Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ органом его управления.

Согласно проекту постановления, увеличение уставного капитала на 30 млн грн позволит 40 семьям приобрести жилье.

Изменение устава Госмолодежьжилья, в частности, определение Минрегиона органом управления фонда, является необходимым для приведения устава в соответствии с принятым в 2011 году решением правительства, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщалось, Кабинет министров ранее внес изменения в порядок предоставления государственной поддержки и обеспечения доступным жильем, в частности, разрешил заявителям самостоятельно выбирать жилье в пределах установленных цен и площади (в зависимости от членов семьи).