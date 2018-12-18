Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской фабрики
Корпорация Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской кондитерской фабрики "Рошен", сообщило ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в системе раскрытия информации НКЦБФР.
По информации предприятия, средства будут использованы на благоустройство и озеленение территории с обустройством фонтана на территории кондитерской фабрики на пр.Науки, 1 в Голосеевском районе столицы. Генподрядчиком данных работ выступает ООО "Европейские технологии строительства".
Как сообщалось, "Рошен" в 2018 году заявил об инвестировании 90 млн грн в создание общественного пространства на территории фабрики. Условное название проекта реконструкции – "Рошен Плаза".
По информации компании, фабрика не прекращает свое существование, но мощности ее уменьшены. На территории фабрики останется часть производственных помещений, в одном из корпусов будет находиться офис компании, а также расположатся объекты общественного назначения.
Первый этап благоустройства фабрики предусматривает демонстрационный центр с линией производства шоколада, благоустройство площади и открытие бесплатного сезонного катка площадью более 2 тыс. кв. м. Второй этап должен завершиться в 2019 году, он предусматривает установку динамического фонтана и создание технического комплекса для видео-проекции и светло-музыкального шоу. Работы по реконструкции, предположительно, будут закончены к 2020 году.
Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.
Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве. Корпорация ежегодно открывает в среднем 5-6 фирменных магазинов.
Согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.
Согласно отчетам Киевской кондитерской фабрики "Рошен", ее выручка с 2013 года по 2016 год сократилась в 2,1 раза – до 232,31 млн грн, а чистая прибыль – в 4,1 раза – до 3,92 млн грн, в том числе в 2016 году сокращение этих показателей составило соответственно 7,3% и 2,8 раза. Среднее число работников за четыре года сократилось вдвое – до 846 человек, хотя в 2016 году был зафиксирован рост персонала на 11,8%.