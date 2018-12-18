Экономика

11:56 18.12.2018

Кабмин передал "Укрэнерго" в сферу управления Минфина

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Кабмин передал "Укрэнерго" в сферу управления Минфина

Целостный имущественный комплекс госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" передается из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Соответствующее постановление Кабинета министров №1001 от 14 ноября 2018 года обнародовано на сайте правительства во вторник.

"Убежден, что это позволит не только обеспечить выполнение соответствующих требований независимого рынка в части отделения генерации и поставки электроэнергии от ее транспортировки, но и ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании", – прокомментировал это решение на своей странице Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко во вторник.

Он отметил, что накануне в Брюсселе украинская делегация во главе с премьером Владимиром Гройсманом достигла важных договоренностей о сотрудничестве с партнерами из ЕС по нескольким направлениям - от безопасности и реформы таможни до интеграции в общее энергетическое и цифровое пространство, и энергетический вопрос был одним из ключевых.

По словам министра, передача "Укрэнерго" в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщалось, Минэнергоугля 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.

В то же время, в "Укрэнерго" заявляют о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

В рамках корпоратизации НЭК Кабмин уже утвердил новый наблюдательный совет компании с большинством независимых членов.

Теги: #укрэнерго #саенко #минфин #кабмин
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