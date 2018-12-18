Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой года по выпуску облигаций

Рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", эксперты признали сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Как сообщается в пресс-релизе группы, журнал International Financing Review (IFR), авторитетный источник информации о рынках капитала, высоко оценил транзакцию "Метивеста" по рефинансированию его долговой задолженности, а ежегодные награды журнала IFR считаются наиболее престижными в мировом финансовом сообществе.

Журнал IFR особо отметил, что сделка, в рамках которой использовались два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Как сообщалось, в апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к настоящему времени выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".