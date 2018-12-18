Кабмин Украины намерен продлить на год ответные ограничения в торговле с РФ

Кабинет министров на заседании во вторник намерен продлить до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

"В связи с продолжением РФ применения торговых ограничений в отношении Украины предлагается продлить действие постановлений Кабинета министров Украины от 30.12.2015 №1146 и №1147 до 31 декабря 2019 года", – говорится в пояснительных записках к проектам постановлений, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, предлагается ужесточить формулировку условия отмены ответного эмбарго, заменив "после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения…" на "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 гг. объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до $3,936 млрд, тогда как импорт вырос сразу на 39,9% – до $7,204 млрд.

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% – до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, который составил 20,1% – до $6,629 млрд. В результате негативное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.