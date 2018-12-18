Экономика

10:36 18.12.2018

Газовые переговоры Украина-ЕС-РФ важно возобновить в январе – Шефчович после встречи с Гройсманом

1 мин читать
Газовые переговоры Украина-ЕС-РФ важно возобновить в январе – Шефчович после встречи с Гройсманом

Роль Украины как транзитной страны остается стратегической для Евросоюза, который, в свою очередь, призывает Киев продолжать реформы, в частности, завершить анбандлинг в электроэнергетическом и газовом секторах, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры (Украина-ЕС-РФ – ИФ) возобновились в январе на политическом уровне", – написал он в своем "Твиттере" по итогам прошедшей в понедельник в Брюсселе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом с участием главы правления НАК "Нафтогаз Укураины" Андреем Коболевым.

М.Шефчович также приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

"Потенциал Украины в сфере энергоэффективности огромен: если ее повысить до среднего уровня по ЕС, то экономия была бы равна потреблению энергии в Испании в течение всего года", – подчеркнул вице-президент ЕК.

В конце минувшей недели М.Шефчович сообщил, что пригласил Украину и Россию в Брюссель провести в январе следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне. Он также ожидает участия в этих переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома".

Теги: #газ #електроенергетика #шефчович #анбандлинг
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС призвал Украину к скорейшему анбандлингу на рынке газа и э/э

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков

Сумма долга, указанная в платежах за газ для потребителей без счетчика, не подлежит уплате – РГК

Бытовые потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 мес.

"Укртрансгаз" понизил базовую цену газа на ноябрь на 6,6%

"Нафтогаз" предоставил номинации на газ для Шепетовки

По инициативе Тимошенко и "Батькивщины" местные советы требуют от Порошенко отменить решение о повышении цены на газ

"Укртрансгаз" заявляет о подаче РГК фиктивных заявок на поставку газа и попытке срыва отопительного сезона

Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м - Путин напоминает: интеграция уже дала Минску $70 скидки

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин передал "Укрэнерго" в сферу управления Минфина

Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой года по выпуску облигаций

Кабмин Украины намерен продлить на год ответные ограничения в торговле с РФ

НДУ с 1 января закроет возможность подачи отчетности в НКЦБФР через "кабинет клиента"

Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8

Банковский сектор Украины в 2018г может получить рекордную за 10 лет прибыль – Рожкова

Сбербанк и ПИБ сохраняют приемлемый уровень ликвидности, НБУ призывает суды пересмотреть практику ареста активов – Рожкова

ЕИБ выделит EUR50 млн на транспортную инфраструктуру в Украине, EUR10 млн - на поддержку высшего образования

Украина ожидает 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в сумме EUR500 млн в начале 2019г

ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, снять мораторий на экспорт леса-кругляка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА