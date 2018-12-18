Газовые переговоры Украина-ЕС-РФ важно возобновить в январе – Шефчович после встречи с Гройсманом

Роль Украины как транзитной страны остается стратегической для Евросоюза, который, в свою очередь, призывает Киев продолжать реформы, в частности, завершить анбандлинг в электроэнергетическом и газовом секторах, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры (Украина-ЕС-РФ – ИФ) возобновились в январе на политическом уровне", – написал он в своем "Твиттере" по итогам прошедшей в понедельник в Брюсселе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом с участием главы правления НАК "Нафтогаз Укураины" Андреем Коболевым.

М.Шефчович также приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

"Потенциал Украины в сфере энергоэффективности огромен: если ее повысить до среднего уровня по ЕС, то экономия была бы равна потреблению энергии в Испании в течение всего года", – подчеркнул вице-президент ЕК.

В конце минувшей недели М.Шефчович сообщил, что пригласил Украину и Россию в Брюссель провести в январе следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне. Он также ожидает участия в этих переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома".