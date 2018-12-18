Экономика

09:56 18.12.2018

Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8

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Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8

Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник продолжает падение, не найдя повода для стабилизации. Цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год, Brent на минимуме с ноября.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск уменьшилась на $0,78 (1,31%) - до $58,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,69 (1,38%), до $49,19 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на $0,67 (1,1%) - до $59,61 за баррель, а WTI подешевела на $1,32 (2,6%), до $49,88 за баррель.

Нефть перешла к снижению в понедельник из-за слабых опережающих данных о коммерческих запасах в США, отметил технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада. По оценкам провайдера данных о сырьевом секторе Genscape, запасы на терминале в Кушинге, где физически хранится нефть, торгующаяся на NYMEX, выросли на прошлой неделе на 630 тыс. баррелей, больше ожиданий. Genscape дает первую оценку недельной динамики запасов за два дня до министерства энергетики США.

Кроме того, в понедельник Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США опубликовала ежемесячный обзор производительности буровых работ. Ведомство, в частности, ожидает роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны на 134 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,166 млн б/с.

Аналитики отмечают, что такой прогноз означает усиление темпов роста по сравнению с последними месяцами.

Теги: #нефть #цена
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