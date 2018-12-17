Банковский сектор Украины в 2018г может получить рекордную за 10 лет прибыль – Рожкова

Украинские банки по итогам 2018 года, скорее всего, покажут рекордную за последние 10 лет прибыль, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"По итогам 2018 года сектор получит прибыль и, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной более чем за 10 лет", - сказала она, напомнив, что по итогам 10 мес. текущего года банки получили около 15 млрд грн чистой прибыли.

По данным Е.Рожковой, соответствующий результат обусловлен как ростом операционной прибыли - процентной и комиссионной, так и снижением отчислений в резервы.

"Процентный доход продолжает оставаться основным источников банковской прибыли на фоне существенного снижения в течение последних нескольких лет стоимости привлеченных средств, очистки от непродуктивных активов, а также активизации кредитования", - сказала первый замглавы НБУ.

Рост комиссионного дохода, по ее словам, связан активизацией потребительского кредитования и развитием банковских технологий.

В свою очередь директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что банки, на которые приходится более 40% активов сектора, в настоящее время работают с показателем отдачи на капитал более чем 30%.

"Такого никогда не было в истории украинского банковского сектора", - подчеркнул он.

Более того, НБУ прогнозирует, что прибыльность банковского сектора продолжит возрастать и в следующем году, в первую очередь, за счет завершения работы по очистке балансов и сокращению отчислений в резервы.

Говоря о рисках банковской системы, Е.Рожкова отметила короткий срок ресурсной базы.

"Благодаря существенным объемам высококачественных и высоколиквидных активов на балансе банков такая ситуация пока не вызывает беспокойство у регулятора, но, учитывая ожидаемое в следующем году усиление кредитования – эти расхождения (в сроках активов и пассивов – ИФ) могут нести в себе риск, и поэтому мы будет стимулировать банки продлевать ресурсную базу", - сказала она.

Одним из таких стимулов, по словам первого замглавы центробанка, послужит коэффициент чистого стабильного фондирования (net stable funding ratio, NSFR), согласование которого с банковским сообществом НБУ рассчитывает завершить в первом полугодии 2019 года, после чего перейдет к постепенному внедрению.

По словам В.Ваврищука, короткий срок вкладов преимущественно является следствием пройденного кризиса, после которого существенно возросла доля средств на текущем счету.

"В настоящее время более 62% общего фондирования банков – это обязательства сроком до 1 мес. Если посмотреть только на гривневый сегмент, то там эта доля составляет около 76%", - констатировал он.

Учитывая то, что банки за счет таких коротких обязательств формируют "длинные" активы, НБУ отмечает системную важность выравнивания срочности активов и пассивов.

"Банки должны создавать больше стимулов (для продления срока депозитов – ИФ), возможно через процентные ставки. Даже несущественное продление - до трех с одного месяца, будет иметь существенное фундаментальное влияние на стабильность фондирования банковского сектора", - подчеркнул В.Ваврищук.

Помимо этого, Е.Рожкова в числе потенциальных рисков отметила сохранение высокого уровня долларизации некоторых банков, особенно с украинским частным капиталом.

"Наши расчеты показывают, что при существенных шоках риски работы таких банков усиливаются, поэтому мы продолжаем настоятельно рекомендовать банкам снижать уровень долларизации, особенно в активной части баланса", - сказала Е.Рожкова.

Первый замглавы НБУ также анонсировала проведение в 2019 году очередной регулярной оценки устойчивости банков. Помимо стандартного подхода Нацбанк намерен уделить особое внимание качеству потребительских кредитов. Кроме того, НБУ намерен пересмотреть регулярность такой оценки (сейчас – ежегодно).