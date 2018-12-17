Сбербанк и ПИБ сохраняют приемлемый уровень ликвидности, НБУ призывает суды пересмотреть практику ареста активов – Рожкова

Украинские банки с российским государственным капиталом в настоящее время имеют достаточный уровень ликвидности для своевременного расчета с вкладчиками в случае возможных решений судов об аресте их активов, заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"У нас осталось два крупных банка с российским госкапиталом – Сбербанк и Проминвестбанк. На сегодня они имеют достаточно ликвидности, поэтому мы все-таки надеемся, что выход этих банков с рынка произойдет другим способом (отличным от ВТБ, который был признан неплатежеспособным – ИФ)", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В то же время Е.Рожкова призывает суды к осмотрительности при выборе обеспечительных мер к указанным учреждениям ввиду возможных негативных последствий для вкладчиков.

"Когда речь идет о банках, то собственникам принадлежат не активы, а активы за исключением обязательств, так работает банковский сектор. Поэтому, с точки зрения экономики и сути, нельзя арестовывать активы банков, поскольку они не являются активами собственников. Собственникам принадлежит то, что остается от активов после того, как банк сможет рассчитаться по своим обязательствам. Я надеюсь, что суд поймет: блокируя активы, они парализуют работу банка и это, в конечном итоге, приводит к негативным последствиям", - объяснила она.