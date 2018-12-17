ЕС призвал Украину к скорейшему анбандлингу на рынке газа и э/э

Европейский союз заявил о необходимости как можно скорее завершить процесс анбандлинга в Украине операторов систем передачи газа и электрической энергии.

"Совет ассоциации отметил насущную необходимость завершить разукрупнение соответствующих операторов систем передачи в электрическом и газовом секторах в соответствии с законодательством ЕС", – отмечено в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

ЕС также ожидает осуществления в течение следующих нескольких месяцев ряда мероприятий по завершению корпоратизации и сертификации госпредприятия "Укрэнерго".

В ходе заседания также была отмечена необходимость активизации имплементации существующих обязательств Украины в энергетическом секторе, а также роль Украины в поставке газа в ЕС.