Экономика

15:45 17.12.2018

ЕС призвал Украину к скорейшему анбандлингу на рынке газа и э/э

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Европейский союз заявил о необходимости как можно скорее завершить процесс анбандлинга в Украине операторов систем передачи газа и электрической энергии.

"Совет ассоциации отметил насущную необходимость завершить разукрупнение соответствующих операторов систем передачи в электрическом и газовом секторах в соответствии с законодательством ЕС", – отмечено в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС  в Брюсселе в понедельник.

ЕС также ожидает осуществления в течение следующих нескольких месяцев ряда мероприятий по завершению корпоратизации и сертификации госпредприятия "Укрэнерго".

В ходе заседания также была отмечена необходимость активизации имплементации существующих обязательств Украины в энергетическом секторе, а также роль Украины в поставке газа в ЕС.

Теги: #ес #электроэнергия #анбандлинг
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