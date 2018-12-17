Экономика

15:21 17.12.2018

Украина ожидает 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в сумме EUR500 млн в начале 2019г

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Украина ожидает 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в сумме EUR500 млн в начале 2019г

Украина рассчитывают получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в объеме EUR500 млн в начале 2019 года.

"Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, следовательно, получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи в объеме EUR500 млн в начале 2019 года", - сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровкисом.

Как отметил В.Гройсман, Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.

В свою очередь, В.Домбровскис сказал, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.

"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темпы реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - говорится в сообщении.

Теги: #ес #транш
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