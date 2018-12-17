Экономика

14:57 17.12.2018

ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, снять мораторий на экспорт леса-кругляка

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ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, снять мораторий на экспорт леса-кругляка

Европейский Союз призывает Украину снять мораторий на экспорт необработанной древесины (лес-кругляк), а также внедрить административные и институциональные реформы и обеспечить функционирование эффективной и прозрачной административной системы.

"ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами для улучшения делового и инвестиционного климата, безотлагательно устранить торговые раздражители, в том числе мораторий на экспорт необработанного леса", - говорится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, состоявшегося в понедельник в Брюсселе.

В заявлении стороны подтверждают необходимость уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений зоны свободной торговли, дальнейшему содействию торговли и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформы системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.

Украинская сторона подтвердила обязательства по реформе системы технического регулирования, в частности, потребность ускорить принятие секторального и горизонтального законодательства, в т.ч. в сфере рыночного надзора.

В ЕС напомнили, что Украине следует выполнить обязательства, предусмотренные в Соглашении об ассоциации и ЗСТ, включая имплементацию соответствующего законодательства ЕС в национальное законодательство, внедрение административных и институциональных реформ и обеспечение функционирования эффективной и прозрачной административной системы, необходимые для начала переговоров по Соглашению о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

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Теги: #ес #лес_кругляк #мораторий
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