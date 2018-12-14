Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 17 декабря примет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, говорится в графике еврокомиссара.

19 декабря М.Шефчович встречается с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом.

В тот же день у М.Шефчовича запланирована встреча с вице-премьером и министром инфраструктуры Словении Аленкой Братушек.

М.Шефчович отвечает за вопросы энергетики и является переговорщиком со стороны Еврокомиссии в трехсторонних дискуссиях с участием "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры должны были состояться 11 декабря, но, по просьбе М.Шефчовича, были перенесены, предварительно, на вторую половину января.