Экономика

16:42 14.12.2018

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

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Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

 Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 17 декабря примет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, говорится в графике еврокомиссара.

19 декабря М.Шефчович встречается с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом.

В тот же день у М.Шефчовича запланирована встреча с вице-премьером и министром инфраструктуры Словении Аленкой Братушек.

М.Шефчович отвечает за вопросы энергетики и является переговорщиком со стороны Еврокомиссии в трехсторонних дискуссиях с участием "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры должны были состояться 11 декабря, но, по просьбе М.Шефчовича, были перенесены, предварительно, на вторую половину января.

Теги: #нафтогаз #шефчович #газпром #гройсман
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