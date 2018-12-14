Экономика

14:57 14.12.2018

Должностные лица Фортуна-банка до ввода временной администрации выводили средства через инсайдерские кредиты

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Должностные лица Фортуна-банка до ввода временной администрации выводили средства через инсайдерские кредиты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил манипуляции с активами Фортуна-банка, проведенными его должностными лицами до введения в финучреждение временной администрации, которые нанесли убыток в размере 2,235 млрд грн, из них 1,840 млрд грн – задолженность по кредитам связанных лиц, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, выданные связанным лицам средства на сумму 2,105 млрд грн составляют около 98% кредитного портфеля Фортуна-банка. При этом кредиты на сумму 1,551 млрд грн не имели обеспечения.

Общая балансовая стоимость активов Фортуна-банка на момент утверждения ликвидационной массы 24 апреля 2017 года составляла 2,322 млрд грн, при этом рыночная стоимость активов составляла 595 млн грн. Недостача ликвидационной массы в отношении требований кредиторов составила 397 млн грн.

По указанным фактам уполномоченное лицо Фонда направило заявление в Киевскую местную прокуратуру №7.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Фортуна-банка НБУ принял 21 февраля 2017 года.

Ликвидацию банка ФГВФЛ начал с 22 февраля 2017 года. Процедура ликвидации будет длиться два года - до 21 февраля 2019 года.

Фортуна-банк, согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года занимал 38-е место по размеру активов среди 100 действовавших на то время украинских банков (2,507 млрд грн). Его основным владельцем с пакетом 99,637% являлась Мотрона Тищенко.

Теги: #банк #фортуна #фгвфл
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