АМКУ оштрафовал на 6,7 млн грн "Котнар-М" за использование бренда ирландской компании без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф размером 3,35 млн грн на ООО "Котнар-М" (Закарпатской обл.), за использования без разрешения компании "R&A Bailey&Co" (Ирландия) ликеров под обозначением "O'Dailys" названия и этикетки, которые походят на ликеры "Baileys".

Согласно обнародованному на сайте ведомства решению, "Котнар-М" также оштрафован на 3,35 млн грн за совершение нарушения, предусмотренного ст. 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения ложных сведений, путем размещения на веб-сайте сведений о том, что ликер O'Dailys Original является "ирландским ликером".

ООО "Котнар-М" – крупный региональный производитель вин, имеет винодельный комплекс полного цикла производства, коло 200 га собственных виноградников в с.Мужиево (Закарпатской обл.). Производит вина под ТМ "Cotnar", "Monte Cote", "Gorobchiki" и др.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГР), ее основателем являются Чаба Пейтер, Инна Хомюк, Владимир Булгаков.