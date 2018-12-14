НКРЭКУ установила на 2019г тариф для поставщика э/э "последней надежды"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила на 2019 год тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" на уровне 486,06 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Таким решением мы идем в ногу с правительством, которое 12 декабря назначило поставщика "последней надежды". Таким поставщиком определен "Укринтерэнерго". Поэтому, принимая это решение, мы осуществляем последовательные действия для внедрения с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии", – сказала глава регулятора Оксана Кривенко.

Согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Если такой конкурс не состоялся, цена на услуги временно назначенного правительством поставщика "последней надежды" устанавливается НКРЭКУ.

Как сообщалось, 12 декабря Кабмин в соответствии с законом "О рынке электроэнергии", утвердил ГП "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды".

Согласно закону, поставщик "последней надежды" определяется Кабмином по результатам конкурса, который должен был быть проведен до окончательной даты отделения облэнерго деятельности по распределению электроэнергии от деятельности по ее поставке. Однако до настоящего времени соответствующий конкурс не был проведен (правительство утвердило условия его проведения только 12 декабря).

С целью урегулирования данной проблемы Верховная Рада приняла законодательные изменения, в соответствии с которыми окончательный срок отделения деятельности по распределению э/э от деятельности по ее поставке был перенесен на 1 января 2019 года. Кроме того, Кабмину были предоставлены полномочия временно, без проведения конкурса, определять поставщика э/э, на которого могут быть возложены обязанности по выполнению функций поставщика "последней надежды".

"Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней надежды" до 1 января 2021 года.