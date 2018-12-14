Собственник телеканала "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине

Собственник швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы "112 Украина") Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала.

"Причинами своего решения Эдуард Кац назвал комплексные проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной Рады и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка, которая угрожает соблюдению журналистских стандартов в повседневной работе телеканала", - говорится в сообщении на сайте "112 Украина".

"К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала. Мы неоднократно обращались к украинским и европейским политикам, … просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине", - цитирует слова Э.Каца пресс-служба "112 Украина".

В то же время в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей содержится информация о том, что по состоянию на сегодняшний день конечным бенефициаром всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов является народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок").

"Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", - цитируется Т.Козак на сайте "112 Украина".

Ранее Т.Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Т.Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 гг. был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока").

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Телеканал "112 Украина" – информационно-аналитический телеканал, осуществляющий вещание с ноября 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 и через спутник AMOS-3. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер – Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала – Егор Бенкендорф.

В состав телеканала "112 Украина" входят шесть вещателей: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ" и ООО "Партнер ТВ".