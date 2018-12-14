Экономика

10:27 14.12.2018

Сумма долга, указанная в платежах за газ для потребителей без счетчика, не подлежит уплате – РГК

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Сумма долга, указанная в платежах за газ для потребителей без счетчика, не подлежит уплате – РГК

Сумма долга, указанная в платежах за газ для бытовых потребителей без счетчика, а также возникшая в результате отмены Верховным судом сниженных норм потребления газа, приведена в счетах информативно и не подлежит уплате, сообщила пресс-служба "Региональной газовой компании" (РГК).

"В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ рассчитанные по новым нормам потребления газа. В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф", – заявили в РГК в четверг.

В группе компаний также отметили, что операторы газораспределительных сетей обратились к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности – суммы, которая представляет собой разницу между отмененными нормами потребления газа и вступившими вместо них, предыдущими нормами.

"Эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом задолженности за потребленный и не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа", – отмечено в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что наличие такого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа и для начисления пени и штрафов.

В тоже время в РГК заявили, что в последующих платежах будут учтены нормы (предыдущие, вступившие в силу в связи с решением суда) потребления газа на уровне 9,8 куб. м на одного человека для домохозяйства с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, 18,3 куб. м – для домохозяйства с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя, и 23,6 куб. м - для домохозяйств с газовой плитой и водонагревателем.

Как сообщалось, коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.

Теги: #платежи #газ #ргк #долги
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