Экономика

10:15 14.12.2018

Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ

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Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ

Объем государственного и частного долга в мире достиг рекордных $184 трлн в 2017 году, сообщается в обзоре Международного валютного фонда (МВФ).

Это эквивалентно 225% глобального ВВП.

В среднем мировой долг в настоящее время превышает $86 тыс. в расчете на человека, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.

В тройку крупнейших мировых заемщиков входят США, Китай и Япония. На эти страны приходится более половины объема глобальных долгов, что превышает их долю в общемировом производстве, отмечается в сообщении фонда.

МВФ учитывает в своих расчетах данные из 190 государств.

Теги: #долг #мвф
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