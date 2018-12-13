Экономика

21:33 13.12.2018

ЕБРР выделит "Кернелу" $48 млн кредита

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит долгосрочный кредит в размере до $48 млн одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел".

Соответствующий проект одобрил совет директоров банка на заседании в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

По информации на сайте ЕБРР, отдельные долгосрочные инвестиции будут направлены в инфраструктуру агробизнеса Kernel Group для поддержки в реализации ее стратегии устойчивого развития.

Согласно информации на сайте ЕБРР, общая стоимость проект оценивается в $110 млн.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу "Кернелу" долгосрочного финансирования в размере до $250 млн для покрытия капитальных затрат на 2019 финансовый год (начался с 1 июля 2018 года).

Проект состоит из финансирования двух силосов для хранения зерна, терминала по переработке и хранению зерна в Черноморском порту, пяти ТЭЦ и завода по переработке семян подсолнуха.

По информации ЕИБ, общая стоимость проекта составит до $519 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Как сообщалось, "Кернел" в 2018 финансовом году (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) сократил чистую прибыль в 3,2 раза - до $55,95 млн по сравнению с 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.

Теги: #ебрр #кернел
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