Страховой рынок Украины имеет потенциал войти в десятку динамичных рынков мира - член Нацкомфинуслуг

Страховой рынок Украины по объему собранных платежей в валютном эквиваленте в 2018году может войти в ТОП-10 наиболее динамичных рынков мира, отметил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, выступая на семинаре-презентации "Новые требования Нацкомфинуслуг к деятельности страховщиков" в среду.

Он подчеркнул, что пакет нормативно-правовых актов принятых Нацкомфинуслуг в этом году значительно повышает надежность страховых компаний. Так, новые требования в части обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, вступившие в действие с 3 августа текущего года, способствовали тому, что на 30 сентября 2018 года объем качественных активов составил почти 40 млрд грн. (66% балансовых активов страховых компаний), что на 3,6 млрд грн. или 10,1% больше чем на 30 июня текущего года. Основной рост качественных активов пришелся на увеличение вложений страховщиков в ОВГЗ на 890 млн грн или на 12%, банковские депозиты – на 846 млн грн. или на 6,8% и гарантийные фонды МТСБУ – на 337 млн грн или на 18,9%.

Депозитный портфель составил 12,5 млрд грн., который представлен банками с государственной долей на 32,8%, банками иностранных банковских групп – на 39,2% и банками с частным капиталом – на 28%.

В текущем году, как и в предыдущие годы, во всех сегментах страхового рынка наблюдалась тенденция к росту объема предоставляемых услуг.

Так, за девять месяцев 2018 года чистые страховые платежи увеличились на 22% и составили 25,4 млрд грн, чистые страховые выплаты - на 18%, до 8,5 млрд грн.

Домохозяйства Украины за январь-сентябрь 2018 года заключили договоров страхования на общую сумму 13,4 млрд грн, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Развитие отечественного рынка страховых услуг в современных условиях тесно взаимосвязано с развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекая средства через пенсионные программы и программы страхования жизни. Расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков, считает А.Залетов.