Экономика

17:04 13.12.2018

ЕЦБ ожидает евро по $1,14 в 2019-2021 гг., цену Brent - $67,5 за баррель в 2019 г.

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ЕЦБ ожидает евро по $1,14 в 2019-2021 гг., цену Brent - $67,5 за баррель в 2019 г.

 Европейский центральный банк (ЕЦБ) обновил прогнозы относительно курса евро и цен на нефть марки Brent на ближайшее время.

Как сообщается в прогнозе ЕЦБ, руководство центробанка исходит из того, что курс евро в этом году будет находиться в районе $1,18, опустится до $1,14 в 2019 году и будет оставаться около этой отметки следующие два года.

Нефть Brent, по оценке аналитиков банка, в среднем будет стоить $71,8 за баррель по итогам 2018 года. Затем ожидается постепенное уменьшение цен до $67,5 за баррель в следующем году, $66,8 за баррель в 2020 году и $65,9 за баррель в 2021 году

Теги: #ецб #курс #нефть
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