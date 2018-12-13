Суд отказал в апелляциях на решение о расторжении договора ФГИ с Tolexis Trading Фирташа по созданию ЗТМК

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал ответчикам, оспорившим решение хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в интересах государства к оффшорной компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, о расторжении договора с Фондом госимущества (ФГИ) Украины о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) на базе одноименного госпредприятия.

Как сообщила САП на странице в Facebook, отказ в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков суд принял 12 декабря текущего года.

"Таким образом, согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, после принятия такого решения апелляционного суда набирает законную силу. Специализированная антикоррупционная прокуратура теперь ожидает обнародования полного текста принятой Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что предоставит возможность с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству", - сообщается в информации САП.

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