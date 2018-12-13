Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций

Закон из "бюджетного пакета" с поправками в Налоговый кодекс и ряд других законодательных актов (регистрационный номер 9260) содержит норму об освобождении уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемого энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, сообщил глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"В законопроекте была норма о НДС-льготе для электромобилей. Прогрессивно, за чистую экологию, как в Европе. Но туда было добавлено еще несколько малопонятных товарных кодов – введены НДС-льготы на импорт этого же энергетического оборудования (для оборудования возобновляющей энергетики – ИФ), а также на импорт катушек и трансформаторов", – написал он в соцсети Facebook.

Он напомнил, что ранее эту поправку депутат от "Народного фронта" Юрий Вознюк предложил в законопроекте с изменениями в Налоговый кодекс, касающимися защиты прав детей, однако ее не поддержал парламент.

"Тогда, конечно, по чистому совпадению обстоятельств, оказалось, что как раз ДТЭК Ахметова наибольше планировал завозить в 2019 году такого оборудования. Он экономил на таком около 2 млрд грн НДС", – подчеркнул А.Герус.

По его оценкам, из-за введенной до 2022 года льготы на уплату НДС бюджет недополучит 5-10 млрд грн.

"Это поправка №402 в пункт 64 Переходных положений, автор тот же – депутат Вознюк, (Ровенская обл., "Народный фронт"). Поправка успешно прошла комитет (глава Н.Южанина, БПП), поправка о льготах для электромобилей была поддержана парламентом (при активной поддержке лидера Радикальной партии О.Ляшко)… закон был подписан президентом", – написал А.Герус.