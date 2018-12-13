Экономика

11:22 13.12.2018

Суд лишил Госэкоинспекцию права начислять убытки предприятиям-загрязнителям атмосферного воздуха.

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Суд лишил Госэкоинспекцию права начислять убытки предприятиям-загрязнителям атмосферного воздуха.

 Шестой апелляционный административный суд (Киев) отклонил апелляционную жалобу Министерства экологии и природных ресурсов, признав противоправным и недействительным приказ об утверждении методики расчетов размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно сообщению на сайте Минэкологии, эта методика устанавливала единые на территории Украины правила определения размеров возмещения и взыскания убытков в результате выбросов стационарными источниками.

Окружной административный суд Киева 2 августа 2018 года признал приказ Министерства охраны окружающей природной среды Украины №639 от 10 декабря 2008 года, которым утверждена эта методика, противоправным и недействительным.

Минприроды, не согласившись с судебным решением, подало апелляционную жалобу в Киевский апелляционный административный суд (ныне Шестой апелляционный административный суд), который ее отклонил.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак убежден, что отмена методики сделает невозможным начисления убытков и фактически создаст "амнистию" для предприятий-загрязнителей, и как следствие, ухудшит экологическую ситуацию в стране.

"Такие действия приведут к безнаказанности загрязнителей атмосферного воздуха, что будет способствовать дальнейшему безответственному нарушению природоохранного законодательства. Крупные предприятия, ТЭСы и ТЭЦы не будут осуществлять меры по сокращению выбросов, а те, которые работают без разрешения, не сочтут необходимым его получить. Это в свою очередь приведет к неуплате налога в государственный бюджет и полного безконтроля в этом направлении", - цитируется в сообщении министерства глава ведомства.

О.Семерак считает, что отмена приказа создаст условия для игнорирования выполнения Национального плана по уменьшению выбросов в атмосферу крупными сжигательными установками до 31 декабря 2033, согласно которому предприятия-загрязнители обязаны выполнять природоохранные меры для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ и улучшению состояния атмосферного воздуха.

По данным Госэкоинспекции, в соответствии с методикой расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2016-2017 годы и 9 месяцев 2018 года, загрязнителям предъявлено 2335 претензионно-исковых материалов на возмещение убытков на общую сумму 125,632 млн грн, из которых взыскано 2135 (91%) на общую сумму 95,369 млн грн (76%).

Теги: #госэкоинспекция #суд #убытки
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