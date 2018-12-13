Экономика

10:22 13.12.2018

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

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ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

 Американская площадка First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США) 12 декабря провела первые успешные торги Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по продаже пула активов, пребывающих в залоге у Нацбанка, сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

"Фонд гарантирования реализовал пул активов стоимостью более 6 млрд грн, находящихся в залоге Национального банка Украины, через американского советника FFN. Рада, что этот пул удалось реализовать за более (чем) 130 млн грн", – написала она на своей странице в Facebook.

С.Рекрут считает хорошим результатом данные торги: "Это более 2% балансовой стоимости. К тому же, от предыдущих индивидуальных продаж некоторых активов, входивших в состав пула, удалось выручить еще более 80 млн грн. Считаю это хорошим результатом. И спасибо команде, которая работала над этим проектом", - написала С.Рекрут.

Она ожидает, что за этими успешными торгами последуют другие: "Будем ждать последующие продажи пулов с привлечением международных советников "Дебтекс Украина" и "Эксито Партнерс и Коэн Украина"

Теги: #торги #сша #фгвфл
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